3 محافظات مستثناة من خطة تخفيف أحمال الكهرباء.. اعرف السبب

بدأت شركات الكهرباء في مختلف المحافظات في تطبيق مواعيد قطع الكهرباء الجديدة في المدن، باستثناء بعض المحافظات، ضمن خطة تخفيف الأحمال التي أعلنت عنها، والتي يجري تطبيقها خلال هذه الأيام، طبقًا لموعد كل محافظة، من خلال كل شركة على حدة، حيث تتراوح المواعيد من ساعة أو أكثر، في الفترة من الساعة الثانية مساءً حتى الخامسة من مساء كل يوم، وقد تم استثناء بعض المحافظات من هذه الخطة.

تعرف على المحافظات المستثناة من خطة تخفيف الأحمال

جرى استثناء 3 محافظات على مستوى مصر من قطع الكهرباء، حسب خريطة تخفيف الأحمال التي تم وضعها، لتطبيقها في معظم المحافظات، طبقًا لما أعلنته شركات توزيع الكهرباء، وهي: محافظة مطروح، ومحافظة جنوب سيناء، ومحافظة البحر الأحمر والمدن التابعة لها.

عدم استهلاك كمية كبيرة من الكهرباء

وقال اللواء خالد شعيب محافظ مطروح لـ«الوطن» إن مطروح جري استثناؤها من خطة تخفيف الأحمال، لعدم استهلاكها كمية كبيرة من الكهرباء، في ظل قلة عدد السكان بها بما يقارب 500 ألف نسمة، ويجري عمل توعية للمواطنين من خلال الجهات المختصة بترشيد استهلاك الكهرباء، وهناك وعي واستجابة من أهالي مطروح.

من ناحيته، أكّد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء لـ«الوطن» أنه جرى استثناء المحافظة من خطة تخفيف الأحمال وقطع الكهرباء، بسبب حركة السياحة بمختلف المدن.

كما جرى استثناء محافظة البحر الأحمر من تخفيف الأحمال، نتيجة توافد الرحلات السياحية الأجنبية على الغردقة والعديد من المدن.