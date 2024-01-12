جدول مواعيد قطع الكهرباء الجديدة في الدقهلية.. ساعة واحدة

أعلنت شركة شمال الدلتا عن جدول مواعيد قطع الكهرباء الجديدة في الدقهلية، إذ جرى تحديد 3 ساعات فقط موزعين على مدار اليوم، إذ يجري القطع بعد الساعة 2 مساء حتى الساعة 5 مساء بالتناوب على أكثر من منطقة.

قطع الكهرباء بالدقهلية

وأشارت شركة الكهرباء إلى أنه يجري قطع الكهرباء في مجموعات مختلفة وهي:

- من الساعة 2 حتى الساعة 3 مساء

- من الساعة 3 مساء حتى الساعة 5 مساء.

- من الساعة 3 حتى الساعة 4 مساء

- من الساعة 4 حتى الساعة 5 مساء

موعد انتهاء العمل بمواعيد قطع الكهرباء الجديدة بالدقهلية

وأضافت شركة شمال الدلتا أن مواعيد قطع الكهرباء الجديدة في الدقهلية مستمرة حتى 24 يناير فقط لحين انتهاء امتحانات الشهادة الإعدادية، والمرحلة الثانوية للنقل للفصل الدراسي الأول التي تنتهي يوم 24 يناير.

جدول انقطاع الكهرباء في الدقهلية

ويأتي جدول قطع الكهرباء في محافظة الدقهلية في عدة مناطق كالآتي:

- من الساعة 5:4 كالآتي:

- في مركز المنصورة في مغذي بدوائر ق من الساعة 4 حتى الساعة 5 مساء، في منية بدواي وفي كرانيش العرب وفي عزبة بمديرية.

- في مركز المنصورة في قرية بدواي.

- في مركز السنبلاوين.

- في طريق نوب وأرض المعداوي.

- عزبة ملتاز طريق نوب ارض عبد الجليل.

- شارع سعد زغلول البرجاس القنطرة.

- مساكن الجبانة شارع الإدارة التعليمية شارع البحر

- شاعر المستشار شارع الزراعية شارع الترعة المردومة.

- منطقة الشيخ عمر، النواردة سيدي شيمر شارع عبد المنعم، البكايرة.

مواعيد قطع الكهرباء الجديدة في الدقهلية من 3 حتى الساعة 4

- من الساعة 2 مساء حتى 3 مساء كالآتي: