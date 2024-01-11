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مواعيد قطع الكهرباء الجديدة في المنوفية حتى نهاية الامتحانات

كتب:

عصام علم الدين
06:37 م | الخميس 11 يناير 2024
مواعيد قطع الكهرباء الجديدة - أرشيفية

مواعيد قطع الكهرباء الجديدة - أرشيفية

كشف المهندس حسن البيلي رئيس شركة كهرباء جنوب الدلتا، مواعيد قطع الكهرباء الجديدة في المنوفية، بعد التغيرات التي حدثت بداية من اليوم، بسبب وجود امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول في جميع محافظات مصر.

مواعيد قطع الكهرباء الجديدة في المنوفية

وتابع «البيلي» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن مواعيد قطع الكهرباء الجديدة في محافظة المنوفية، تكون بداية من الساعة الثانية ظهرا حتى الساعة الخامسة مساء فقط، حتى يتم الانتهاء من الامتحانات وتحديدا يوم 24 يناير المقل، وفقا لتعليمات الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.

امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول

وتستعد جميع مديريات التربية والتعليم على مستوى الجمهورية من أجل امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول للمرحلة الابتدائية والإعدادية والثانوية خلال الفترة المقبلة، يأتي ذلك حرصا من الدولة المصرية من توفير كافة سبل الدعم والراحة لأبنائها من الطلاب.

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بقلم عصام علم الدين