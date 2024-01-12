الانتهاء من رصف شارع أحمد عرابي بمدينة سيدي سالم بكفر الشيخ

تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الجمعة، أعمال رصف شارع أحمد عرابي بمدينة سيدي سالم؛ ضمن أعمال الرصف بالخطة الاستثمارية للعام المالي 2023 - 2024، الذي يُعد من الشوارع الحيوية بمدينة سيدي سالم، وذلك تحت إشراف أيمن خلف الله، رئيس مركز ومدينة سيدي سالم، والجهاز المعاون له.

الانتهاء من رصف شارع أحمد عرابي بمدينة سيدي سالم

وقال المحافظ، أنّه تم الانتهاء من رصف شارع أحمد عرابي بمدينة سيدي سالم، لافتًا أنّه يُتابع أعمال الرصف بالمراكز والمدن، لرفع مستوى الخدمات والمرافق المقدمة للمواطنين، مشدداً بالانتهاء من تنفيذ الخطة الاستثمارية طبقاً للجدول الزمني المحدد لأعمال الرصف في مواعيدها المقررة والمواصفات الفنية المطلوبة، ورفع كفاءة الشوارع الرئيسية والطرق لرفع العبء عن كاهل المواطنين.

وشدد على ضرورة قيام اللجان الفنية بمتابعة أعمال الرصف ميدانياً على الطبيعة، ومراعاة المقاييس الفنية المطلوبة، وقياس درجة الحرارة للأسفلت بتوقيتات متتالية، وسحب عينة عشوائية من طبقة الأسفلت لإرسالها إلى المعامل المتخصصة ومراجعة طبقة التشريب M.C.O، والتأكد من إتمام مراحل الرصف بالمعايير والمواصفات الفنية المحددة، لتحسين شبكة الطرق، وتعزيز معدلات التنمية بالمحافظة.

مراعاة المواصفات الفنية المقررة والجودة المحددة

وأوضح محافظ كفر الشيخ، حرصه المستمر على متابعة المشروعات التي تتم على أرض الواقع داخل المحافظة بصفة دورية، للوقوف على نسب التنفيذ.