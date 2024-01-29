شروط الإعفاء من المصروفات الجامعية.. ما الفئات المستحقة؟

تتطلب الدراسة في الجامعات دفع مصروفات سنوية، تختلف قيمتها من جامعة لأخرى ومن كلية إلى أخرى داخل الجامعة، وهناك فئات غير قادرة على دفع المصروفات إضافة إلى المستلزمات الدراسية، من شراء كتبٍ وأدواتٍ خاصة في الكليات العملية، لذا نستعرض شروط الإعفاء من المصروفات الجامعية.

الفئات وشروط الإعفاء من دفع المصروفات الجامعية

وحدد المجلس الأعلى للجامعات الفئات المعفاة من دفع المصروفات الجامعية وهي كالتالي:

- الطلاب الأيتام.

- الطلاب الملتحقون بدور الرعاية الاجتماعية.

- أبناء المرأة المعيلة ومهجورة العائل.

- أبناء المرأة المطلقة.

- أبناء المكفوفين.

- الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة.

- أبناء ذوي الاحتياجات الخاصة.

- أبناء المفرج عنهم من السجون حديثًا غير القادرين بدون دخل.

- الطلاب أوائل الثانوية العامة.

- أبناء شهداء الجيش والشرطة.

- الطلاب المتفوقون رياضيًا والحاصلين على بطولات.

- الطلاب المتفوقون دراسيا، ويتم إعفائهم من المصاريف الدراسية ورسوم المدن الجامعية.

- إعفاء طلاب مدن حلايب وشلاتين وأبو رماد الدارسين في جامعة جنوب الوادي من المصروفات الجامعية.

طلب إعفاء من المصروفات الدراسية

يجرى إعفاء طلاب الجامعات من المصروفات الدراسية بموجب طلب إعفاء من المصروف الدراسية، إذ يسحب الطالب خطابًا موجهًا من رعاية الشباب ويملأ البيانات، ثم يجري بحثا اجتماعيا في الوحدة الاجتماعية التابعة لمحل إقامته.

كيفية التقديم على الإعفاء من المصروفات الجامعية

ويمكن للطلاب الحصول على إعفاء المصاريف الجامعية، بشرط تقديم خطاب موجه من رعاية شباب الكلية الملتحق بها الطالب.

كما يقوم الطالب بعمل بحث اجتماعي في الوحدة الاجتماعية التابع له وفقا لمحل إقامته من واقع بطاقة الرقم القومي.

الأوراق المطلوبة للبحث اجتماعي للإعفاء من المصروفات الجامعية

وحددت وزارة التعليم العالي الأوراق المطلوبة لعمل البحث الاجتماعي لتقديمه للكلية لإعفاء الطالب من المصروفات الجامعية وهي كالآتي:

- صورة البطاقة الشخصية للطالب.

- صورة بطاقة والد الطالب.

- صورة الفيزا الخاصة بالطالب.

- ورقة معتمدة من الشؤون الاجتماعية التابعة للمركز لدى الطالب.

- صورة مفردات مرتب والد الطالب إذا كان موجوداً.

- التقديم في رعاية الشباب الخاصة بالكلية.

موعد التقدم للمنح الدراسية المجانية بالجامعات

ويمكن للطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها من شهادات التقديم في المنح الدراسية المجانية بالجامعات وفقا للموعد وفقاً للضوابط والقواعد التي أقرها الأعلى للجامعات في هذا الشأن، والتي جاءت على النحو التالي:

- بالنسبة للجامعات الحكومية والخاصة والأهلية، فيكون موعد المنح الدراسية بعد إعلان نتائج امتحانات الثانوية العامة مباشرة من كل عام، وتكون خلال شهر سبتمبر، وفقا لضوابط محددة أبرزها تفوّق الطالب ودرجاته في الثانوية العامة.

ويتم الكشف عن المنح الدراسية من قبل مجالس الجامعات كل عام، إلى جانب المنح الدراسية الممولة والمعلن عنها من قبل وزارة التعليم العالي والجهات المختلفة.

- لا توجد أي برامج للمنح الدراسية المجانية خلال فترة تنسيق واستقبال طلبات الالتحاق من قبل الطلاب خلال إجازة منتصف العام الدراسي من كل عام.

فتح باب القبول للتقديم للجامعات الخاصة

وانتهت الجامعات الخاصة والأهلية، من استعدادات أعمال تنسيق التقدم والقبول بمختلف الكليات للفصل الدراسي الثاني 2024، وفقاً للضوابط والقواعد التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات، وسيتم قبول الطلاب الجدد وفقا للحدود الدنيا التي جرى قبول الطلاب بها في الفصل الدراسي الأول 2023-2024، بنفس قيمة المصاريف الدراسية.

وجاءت الحدود الدنيا للتقدم في الجامعات الخاصة والأهلية 2024، على النحو التالي:

- كليات الطب البشري: 80%

- كليات الطب البيطري: 68%

- كليات طب الأسنان: 78%

- كليات الهندسة: 68%

- كليات الصيدلة: 72%

- كليات العلاج الطبيعي: 76%

- كليات علوم الحاسب: 60%

- كليات التكنولوجيا الحيوية: 53%

- كليات التمريض: 53%

- كليات اللغات والترجمة: 53%

- كليات الإعلام: 53%

- كليات القانون: 53%

- كليات الفنون التطبيقية: 53%

شروط تقديم الطلاب الجامعات الأهلية للفصل الدراسي الثاني

ويتم قبول الطلاب بالجامعات الأهلية في الفصل الدراسي الثاني وفقا للضوابط التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات، وجاءت كالتالي:

- الحاصلين على شهادة الثانوية العامة المصرية.

- طلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية.

- الحاصلين على الثانوية العامة المصرية، وما يعادلها العام السابق، طبقا لمعايير التقديم والحدود الدنيا.

- الطلاب لبعض التخصصات من الدبلومات الفنية.