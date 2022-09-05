شروط الحصول على الإعفاء من المصروفات الجامعية.. 7 فئات مستثناة

أسابيع معدودة تفصلنا عن بدء العام الدراسي الجديد 2022 - 2023 في الجامعات المصرية، لذا يبحث الكثر من الطلاب عن شروط الإعفاء من المصاريف الجامعية والفئات المستثناة، وكذلك الأوراق المطلوبة، ومن بينها طلب الإعفاء لغير القادرين من خلال صندوق التكافل الاجتماعي في الجامعات الحكومية.

شروط الحصول على الإعفاء من المصروفات الجامعية

وحددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي شروط الإعفاء من المصروفات الجامعية الحكومية في 7 فئات، هي:

- طلاب ذوي الاحتياجات الخاصة.

- الطلاب الأوئل في الثانوية العامة 2022 يتم إعفائهم من المصروفات الدراسية كاملة.

- أبناء الشهداء من الجيش والشرطة.

- الطلاب المتفوقين رياضيا وتطبقه غالبية الجامعات.

- إعفاء الطلاب المتفوقين دراسيا من المصاريف الدراسية ورسوم المدن الجامعية.

- غير القادرين من اليتامى، والمستفيدين من برنامج «تكافل وكرامة»، وكذلك المصابين بالأمراض المستعصية والمزمنة، وأبناء الأرامل والمطلقات.

- إعفاء طلاب مدن حلايب وشلاتين وأبو رماد الدارسين في جامعة جنوب الوادي والدارسين في المعاهد الخاصة من المصروفات الدراسية.

الأوراق المطلوبة للإعفاء من المصروفات الجامعية

وخصصت الجامعات الحكومية، صناديق التكافل الاجتماعي للمساهمة في إعفاء الطلاب من المصاريف الجامعية، أو تخفيض المصاريف الدراسية، أو مصاريف المدن الجامعية، حيث يتم تقديم خطاب موجهه من رعاية شباب الكلية للطالب لعمل بحث اجتماعي للوحدة الاجتماعية التابع لها سكن الطالبن وفقا لبطاقة الرقم القومي وهي كالآتي:

- استمارة رعاية الشباب من كلية الطالب مقدم الطلب.

- بحث اجتماعي عن دخل الأسرة.

- إذن دفع مصروفات.

- صورة بطاقة الطالب.

- لليتامى صورة شهادة الوفاة.

وتُرفع هذه المستدات إلى صندوق التكافل الاجتماعي، ليحصل الطالب على الإعفاء، أو التخفيض.