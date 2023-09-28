شروط الحصول على الإعفاء من المصروفات الجامعية.. استثناء 11 فئة من الطلاب

تبدأ الدراسة في الجامعات المصرية الأسبوع المقبل، للعام الدراسي الجديد 2023-2024، ويبحث عدد كبير من الطلاب وخاصة الجدد في الكليات عن شروط الإعفاء من المصاريف الجامعية والفئات المستثناة، والأوراق المطلوبة، ومن بين هؤلاء طلاب ذوي الاحتياجات الخاصة، والأيتام، وفق ما أعلنه المجلس الأعلى للجامعات.

من هم المعفيون من مصاريف الجامعة؟

تنشر «الوطن» الطلاب المعفيين من المصروفات الجامعية للعام الجامعي 2023-2024، وذلك وفق ضوابط المجلس الأعلى للجامعات والمعاهد وهم :

-الطلاب يتامى الأب.

-الطلاب الملتحقون بدور الرعاية الاجتماعية.

-أبناء المرأة المعيلة ومهجـورة العائل

-أبناء المرأة المطلقة.

-أبناء المكفوفين.

-الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة.

-أبناء ذوي الاحتياجات الخاصة.

-أبناء المفرج عنهم من السجون حديثًا غير القادرين بدون دخل.

-الطلاب الأوائل في الثانوية العامة 2022 يتم إعفاؤهم من المصروفات الدراسية كاملة.

-أبناء الشهداء من الجيش والشرطة.

-الطلاب المتفوقون رياضيا وتطبقه غالبية الجامعات.

-إعفاء الطلاب المتفوقين دراسيا من المصاريف الدراسية ورسوم المدن الجامعية.

-إعفاء طلاب مدن حلايب وشلاتين وأبو رماد الدارسين في جامعة جنوب الوادي.

كيفية التقديم الإعفاء من المصروفات الدراسية بالجامعات

ويمكن للطلاب الحصول على إعفاء المصاريف الدراسية الجامعية، بتقديم الطالب خطاب موجه، وذلك من رعاية شباب الكلية الملتحق بها.

كما يقوم الطالب بعمل بحث اجتماعي في الوحدة الاجتماعية التابعة لمحل إقامته، وفقا لبطاقة الرقم القومي، وهذا وفق ما أعلنته وزارة التعليم العالي.

الأوراق المطلوبة لعمل بحث اجتماعي الإعفاء من المصروفات الدراسية 2023-2024

وبحسب وزارة التعليم العالي فإن الأوراق المطلوبة لعمل البحث الاجتماعي من أجل إعفاء الطالب أو الطالبة في الجامعات من المصروفات الدراسية للعام الدراسي الجديد 2023-2024 وهي كالآتي:.

-صورة البطاقة الشخصية للطالب.

-إحضار صورة بطاقة والد الطالب.

- صورة من الفيزا الخاصة بالطالب.

-ورقة معتمدة من الشؤون الاجتماعية التابعة للمركز لدى الطالب.

-صورة مفردات مرتب والد الطالب إذا كان موجوداً.

-التقديم في رعاية الشباب الخاصة بالكلية.الكلمات الدالة