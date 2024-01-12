أغنيتان لإليسا ونانسي في امتحان «آداب الإسكندرية».. وعميد الكلية: ربط بالواقع

حالة من الجدل انتابت طلاب المستوى الأول بقسم علم النفس بكلية الآداب جامعة الإسكندرية، بعد خوضهم امتحان مادة علم النفس الشخصية، التي استعانت فيها أستاذة المادة بأغاني المطربتين نانسي عجرم، وإليسا لتطبيق نظريات حول كلمات أغانيهما.

حصلت «الوطن» على نسخة من امتحان علم النفس بكلية الآداب جامعة الإسكندرية، الذي تضمن عدة أسئلة اختيار من متعدد، جاء أبرزها الاستعانة بأغنيتي «حبك سفاح» للفنانة نانسي عجرم، و«حالة حب» للفنانة إليسا.

أغنية حبك سفاح في امتحان بكلية الآداب جامعة الإسكندرية

وجاء نص السؤال في الامتحان: «قالت الفنانة نانسي عجرم في أغنية حبك سفاح.. علشانك ممكن أعيش أسبوع مبكلش ولا أشرب»، وتساءلت عن مدة تطابق ذلك، أو اختلافه مع أحد علماء علم النفس الذي وضع نظرية «الاحتياجات».

أغنية حالة حب في امتحان بكلية الآداب جامعة الإسكندرية

كما تضمن الامتحان سؤالا آخر لنفس المادة: «قالت الفنانة إليسا في أغنية حالة حب: وأنا جنبك شايفة منك حاجة من ريحة أبويا.. يعبر الأب وفقا لنظرية العالم.. عن نموذج السند والدعم».

عميد الكلية: أمر عادي وننتظر مذكرة توضيحية

قال الدكتور هاني خميس، عميد كلية الآداب جامعة الإسكندرية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن تلك الأسئلة تعد عادية لربط الدراسة بالواقع، مشيرا إلى أنه تم التواصل مع الدكتورة واضعة الامتحان لكتابة مذكرة توضيحية.