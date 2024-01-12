باحث سياسي: جرائم إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بـ«الصوت والصورة»

قال الباحث السياسي إبراهيم فتوح، إن الادعاءات التي زعمها فريق دفاع الاحتلال الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية، تعكس للمجتمع الدولي ازدواجية المعايير التي تتعامل بها دولة الاحتلال في حربها بقطاع غزة، من خلال عرقلتها لدخول المساعدات وممارسة حرب تجويع ضد المدنيين العزل.

وأضاف «فتوح»، أن إسرائيل تحاول إلقاء التهمة عن نفسها وإلصاقها بمصر، إلا أن المجتمع الدولي شاهد على ما قامت به مصر منذ أحداث 7 أكتوبر 2023، بدءا من دعوتها لاستقبال المساعدات بمطار العريش تمهيدا لإدخالها حتى فتح معبر رفح المصري، أمام المنظمات الدولية كالهلال الأحمر والأونروا واللذين شاهدا غلق إسرائيل للمعبر من الجانب الإسرائيلي.

وتابع: بعد ذلك أطلقت مصر نداءات متكررة لوقف العنف ووقف إطلاق النار بوساطتها واتصالاتها مع كل الدول المعنية، وأبرزها الولايات المتحدة الأمريكية، ثم عقد قمة القاهرة للسلام.

وأكد فتوح، على دور مصر التاريخي والعظيم والشعب الفلسطيني يعي ذلك ولن ينساق وراء تلك الإدعاءات، موضحا أن دولة الاحتلال أصبحت لا تجد ما تقوله سوى الكذب والافتراء خاصة بعد ما نشر من فيديوهات مصورة ومسجلة نشرت في كل أرجاء العالم.

وطالب «فتوح» المجمتع الدولي بعدم الانسياق وراء تلك الادعاءات خاصة بعد رفض إسرائيل قرار الأمم المتحدة بوقف إطلاق النار، ما يعكس حرصها على استمرار الإبادة الجماعية التي تنفذها ضد المدنيين.