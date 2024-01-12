أمين سر حقوق الإنسان بـ«الشيوخ»: إسرائيل تواصل أكاذيبها أمام «العدل الدولية»

أدانت الدكتورة رشا إسحق، أمين سر لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، التصريحات التي أدلى بها فريق الدفاع الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية، بشأن مسؤولية مصر عن معبر رفح، مؤكدا أن هذا الحديث ما هو إلا إدعاء واتهام باطل من جانب قوات الاحتلال الإسرائيلي التي تحاول التهرب من الجرائم التي ارتكبتها خلال المائة يوم الماضية منذ بداية يوم السابع من أكتوبر.

الاحتلال يحاول إلصاق التهم والجرائم التي يرتكبها بمصر

وأضافت أمين سر لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، في بيان لها منذ قليل، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي دائما ما تحاول إلصاق التهم والجرائم التي ترتكبها في عدوانها على الشعب الفلسطيني إلى مصر، إلا أن الجميع يعلم أن إسرائيل تمارس التطهير العرقي وجرائم الحرب ضد الشعب الفلسطيني، فضلا عن أن المسار المصري واضح منذ اندلاع العدوان على غزة وجميع الوفود الأممية التي زارت معبر رفح شاهدة وتؤكد ذلك.

آلاف الشاحنات المصرية لدعم الشعب الفلسطيني

وأوضحت رشا إسحق، أن إسرائيل تحاول الهروب للأمام وإبعاد عن نفسها جريمة التجويع الكامل لأكثر من مليون فلسطيني في قطاع غزة خلال 100 يوم الماضية، إلا أن التاريخ والفيديوهات والصور المسجلة تُثبت جرائم قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد ملايين الأبرياء.

إسرائيل تحاول تسويق ما تقوم به في غزة

وأشارت عضو الشيوخ، إلى أن الدولة المصرية كانت أول الدول الداعمة للقضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني من أجل الحصول على حقه منذ اليوم الأول للأزمة، والجميع شاهد آلاف الشاحنات المصرية التي دخلت إلى قطاع غزة عبر معبر رفح من أجل مساندة الأشقاء الفلسطينيين ضد العدو الإسرائيلي الغاشم الذي قتل الأبرياء من الأطفال والنساء والشيوخ، كما أن إسرائيل تحاول تسويق ما تقوم به في غزة على أنه انتصار رغم الهزائم العديدة التي حققتها المقاومة الفلسطينية ضدهم.