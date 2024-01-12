محمود مسلم: إسرائيل تناقض نفسها.. وروايتها في محكمة العدل «كذب معتاد»

رد الدكتور محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ ورئيس مجلس إدارة جريدة «الوطن»، على الأكاذيب التي روّجها فريق الدفاع الإسرائيلي في محكمة العدل الدولية في لاهاي، قائلا إن من يصدق هذا الكلام هو كل منحاز لإسرائيل، لأنها رواية إسرائيلية كاذبة بكل معانيها ومحتوياتها، والكذب الإسرائيلي معتاد عبر التاريخ في كل مواقفهم وحروبهم.

وأضاف «مسلم»، خلال مداخلة هاتفية على قناة «القاهرة الإخبارية»: «إسرائيل تناقض نفسها، فكيف نقرأ التهديدات التي أصدرها نتيناهو وبعض وزراء الحكومة الإسرائيلية وتأكيدهم على منع فتح معبر رفح ومنع دخول الوقود والمساعدات، كيف نصدق أن اتفاقيات الهدن التي تمت كان من ضمن الاتفاق عليها هو توفير دخول المساعدات؟».

لماذا تضمنت الهدن دخول المساعدات إذا لم تكن تحت سيطرة إسرائيل؟

وأشار إلى أنه إذا كانت المساعدات تدخل دون موافقة إسرائيلية، فلماذا تتضمنها هذه الهدن والاتفاقيات، والجميع يعلم أن جميع كبار المسؤولين والرؤساء وسكرتير عام الأمم المتحدة جاءوا إلى معبر رفح من خلال مطار العريش لكن لم أحد يدخل الناحية الأخرى لأنه يعلم تماما أن إسرائيل تسيطر عليها وغير مستقرة أمنية.

وتابع: «لولا أن مصر مهدت الطرق بعد أن هدمتها إسرائيل من الناحية الأخرى لحدثت مشكلة كبيرة في دخول المساعدات».