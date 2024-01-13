دعاء للأولاد في فجر أول رجب.. اللهم ارزقهم الراحة واكتب لهم التوفيق

يحرص قطاع كبير من الآباء والأمهات على الدعاء للأولاد في وقت الفجر حيث يتزامن ذلك مع أول فجر في شهر رجب، والذي له قدسية خاصة كونه من الأشهر الحرم التي ذكرها الله في كتابه العزيز، إذ إن جوف الليل خاصة توقيت الفجر من الأوقات التي يرجى أن يستجاب فيها الدعاء، وذلك وفق الحديث النبوي ما رواه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «ينزل الله إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يمضي ثلث الليل الأول، فيقول: أنا الملك، أنا الملك، من ذا الذي يدعوني فأستجيب له، من ذا الذي يسألني فأعطيه، من ذا الذي يستغفرني فأغفر له. فلا يزال كذلك حتى يضيء الفجر».

فضل الدعاء للأولاد وقت الفجر

قال الدكتور عطية لاشين، أستاذ الفقه وعضو لجنة الفتوى في الأزهر الشريف، إن الدعاء للأولاد وقت الفجر في رجب أو غيره من الأمور المستحبة، وهو اتباع لتعليم وسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فهو من أحرى الأوقات لاستجابة الدعاء.

أضاف لـ«الوطن»: «لذلك على الوالدين الحرص على الدعاء لأبنائهم في ذلك التوقيت خاصة إذا كان هناك ما يحزنهم أو إذا صادف ذلك فترة الامتحانات».

صيغ الدعاء للأولاد في الفجر

أوضح عضو الفتوى أن هناك صيغًا متعددة للدعاء للأولاد في الفجر سواء في أول رجب أو غيره من الأيام ومنها تلك الصيغة الشاملة وهي كالتالي: «اللهم بارك لي في أولادي وارزقهم الراحة ووفقهم لطاعتك وارزقني برّهم والجنة، اللهم يا معلم موسى وآدم علمهم ويا مفهم سليمان فهمهم، ويا مؤتي لقمان الحكمة وفصل الخطاب آتهم الحكمة وفصل الخطاب، اللهم علمهم ما جهَلْوا، وذكرهم ما نسوا وافتح عليهم من بركات السماء والأرض إنك سميع مجيب الدعوات».