عاصفة ترابية تضرب مدن القناة وسينا غدا.. 6 نصائح لمواجهة الطقس السيئ
كتب:
عمرو الورواري
11:08 م | الجمعة 12 يناير 2024
عاصفة ترابية في الإسماعيلية
حذرت الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة في مدن القناة وسيناء من عاصفة ترابية تضرب عددا من المدن بالمنطقة خلال الساعات الأولى من صباح غد السبت.
وقال بيان رسمي للطوارئ، إن أحدث توقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية تشير غدًا السبت إلى نشاط للرياح على محافظة الإسماعيلية ومدن القناة تكون مثيرة للرمال الأتربة على المناطق المكشوفة، كما تزيد من الإحساس بانخفاض درجات الحرارة.
نصائح للمواطنين خلال العاصفة الترابية
ووجهت الشبكة الوطنية للطوارئ المواطنين بضرورة الالتزام بعدة تعليمات خلال العاصفة تضمنت الآتي:
1-الابتعاد عن اللافتات الإعلانية، وعدم الوقوف تحتها وعدم الوقوف والسير تحت أعمدة الكهرباء وأسلاك الضغط.
2-عدم السير في حالة تدهور الرؤية حتى تتلاشى تماماً.
3-ارتداء الكمامة وكافّة وسائل الأمان حفاظاً على صحتك
4-الابتعاد تماماً عن أي شىء آيل للسقوط أو التأثر بالرياح والابتعاد، بما يناسب عن السير تحت أطباق دش أو تكييفات
5-عدم القيادة والمُجازفة أثناء العواصف التُرابية وأخذ جنب.
6-يُفضل عدم الخروج لأي مشوار غير ضروري والتزام البيت.