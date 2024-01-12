قائمة المدن الأكثر برودة في طقس السبت.. وسانت كاترين تسجل درجتين

أعلنت غرفة العمليات بالمحافظات تراجع درجات الحرارة، غدا طقس السبت، وسط تقلبات جوية في شهر طوبة، لتنصح أصحاب الأمراض المُزمنة، وكبار السن وقائدي المركبات بتوخي الحذر من تراجع الحرارة والشبورة على الطرق، إذ إن هناك 5 مناطق تتراوح درجات الحرارة بها بين 2 و5 درجات مئوية.

المدن الأكثر برودة

وبحسب توقعات غرف عمليات المحافظات، فإن قائمة المدن الأكثر برودة السبت 13 يناير، جاءت كما يلي:

- سانت كاترين: الحرارة العظمى 15 درجة، والصغرى 2 درجات مئوية.

- نخل: الحرارة العظمى 19 درجة، والصغرى 4 درجات مئوية.

- سيوة: درجة الحرارة العظمى 18 درجة، والصغرى 5 درجات مئوية.

ـ أسيوط: الحرارة العظمى 21 درجة، والصغرى 5 درجات مئوية.

- الودادي الجديد: درجة الحرارة العظمي 22، والصغرى 5 درجات

محافظات ومدن درجة الحرارة تقل بها 10 درجات مئوية

وكشفت بيانات غرف عمليات المحافظات، أنه خلال طقس السبت توجد مدن ومحافظات تقل درجة الحرارة بها عن 10 درجات وهي كالتالي:-

- سوهاج: العظمى 21 درجة والصغرى 8 درجات مئوية.

- المنيا: العظمى 21 درجة والصغرى 6 درجات مئوية.

- بني سويف: العظمى 21 درجة والصغرى 7 درجات مئوية.

- الفيوم : العظمي 20 والصغرى 8 درجات مئوية

- رفح والعريش: العظمي 19 والصغرى 9 درجات