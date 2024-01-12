7 مدن الأكثر دفئا في طقس اليوم.. «لو حابب تستمتع بالإجازة»

تشهد معظم المدن والمحافظات اليوم الجمعة انخفاضًا في درجات الحرارة بين 2 و 3 درجات مئوية في الحرارة العظمى والصغرى، ما يؤدي إلى طقس معتدل إلى مائل للبرودة نهارًا، ومائل للبرودة إلى بارد ليلاً، وفقًا لغرف عمليات متابعة الأرصاد بالمحافظات.

طقس اليوم بالمحافظات

وهناك 7 مدن تسجل جميعها أعلى درجات حرارة بطقس اليوم الجمعة بدرجة الحرارة العظمة من 22 حتى 25 درجة مئوية بطقس حار إلى معتدل نهارا، والصغرى حتى 20 درجة مئوية بطقس معتدل ليلا، مع سطوع الشمس نهارا.

المدن الدافئة لقضاء عطلة نهاية الأسبوع

ويمكن للمواطنين أن يقصدوا المدن الدافئة لقضاء العطلة الأسبوعية، اليوم الجمعة، وهي كالتالي:

- مدينة شلاتين: درجة الحرارة العظمى 25 درجة مئوية والصغرى 20 درجة مئوية.

- حلايب: درجة الحرارة العظمى 23 درجة مئوية، والصغرى 18 درجة مئوية.

- أبو رماد: درجة الحرارة العظمى 23 درجة مئوية والصغرى 18 درجة مئوية.

- مرسى علم: درجة الحرارة العظمى 23 درجة مئوية والصغرى 15 درجة مئوية.

- شرم الشيخ: درجة الحرارة العظمى 22 درجة مئوية والصغرى 15 درجة مئوية.

- الغردقة: درجة الحرارة العظمى 23 درجة مئوية والصغرى 15 درجة مئوية.

- أسوان: درجة الحرارة العظمى 22 درجة مئوية والصغرى 10 درجة مئوية.