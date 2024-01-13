فضل أول ليلة من رجب.. استجابة الدعاء

بدأت الليلة أول أيام شهر رجب المبارك، وهو من الأشهر الحرم التي ينتظرها المسلمون في كل بقاع الأرض، وذلك حتى يستغلوا هذه الأيام بالدعاء والابتهال والصيام والتقرب إلى الله عز وجل، ويتساءل عدد كبير من الناس عن فضل أول ليلة من رجب حتى يقتنصوا هذه الليلة المباركة، ويبدأون الشهر المبارك بخير الأعمال.

فضل أول ليلة من رجب

وأوضح الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، فضل أول ليلة من رجب 2024، خلال إجابته عن سؤال أحد المتابعين عن فضل أول ليلة من شهر رجب، وما هي الليالي التي يستحب إحياؤها بالعبادة وفعل الخيرات، موضحا أن فضل أول ليلة من رجب هو استجابة الدعاء، وذلك لأنها من الليالي التي ذكر عنها أنه يستحب إحياؤها بمختلف العبادات، وفقا للعلماء أن هذه الليالي هي ليلة القدر، وليلة عيد الفطر، وليلة عيد الأضحى، وليالي العشر من ذي الحجة، وليالي العشر الأواخر من رمضان، وليلة النصف من شعبان، وليلة عرفة، وليلة الجمعة، وأول ليلة من رجب.

إحياء أول ليلة من رجب

وأكد مفتي الديار المصرية خلال إجابته عن فضل أول ليلة من رجب أنه يستحب إحياء أول ليلة من رجب بقيامها وطاعة الله فيها، لافتا إلى أنه هذه اللية يستحب فيها الإكثار من الدعاء لأن الدعاء فيها مستجاب، وقد ينال المؤمن ما يريد بسبب الدعاء في هذه الليلة المباركة.