هل أول ليلة من رجب يستجاب فيها الدعاء؟.. «الإفتاء» تحسم الجدل

شهر رجب من الأشهر التي لها فضل عظيم، وهو من الأشهر الحرم التي تحمي عزة الناس من الانكسار أمام غيرها، وتقرب الصلح بين المتخاصمين، وهو شهر ذكر في القرآن الكريم إذ قال تعالى: ﴿إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ﴾، ويراود كثير من الناس سؤال هل أول ليلة من رجب يستجاب فيها الدعاء؟، وحسمت دار الإفتاء المصرية الجدل حول إجابة هذا السؤال، ونرصد ذلك في السطور التالية.

هل أول ليلة من رجب يستجاب فيها الدعاء؟

وحول إجابة سؤال هل أول ليلة من رجب يستجاب فيها الدعاء، قالت دار الإفتاء المصرية إن شهر رجب من الأشهر الحرم وهو شهر مبارك من الله عز وجل، والدعاء في أول ليله منه مستجاب، وذلك لما ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: "خَمْسُ لَيَالٍ لَا يُرَدُّ فِيهِنَّ الدُّعَاءُ: لَيْلَةُ الْجُمُعَةِ، وَأَوَّلُ لَيْلَةٍ مِنْ رَجَبَ، وَلَيْلَةُ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ، وَلَيْلَةُ الْعِيدِ، وَلَيْلَةُ النَّحْرِ"، كما جاء قول الله تعالى ﴿وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِى أَسْتَجِبْ لَكُمْ﴾.

فضل شهر رجب

وأوضحت الإفتاء خلال إجابتها عن سؤال هل أول ليلة من رجب يستجاب فيها الدعاء، أن الدعاء من الأمور المستحبة التي يجب أن يقوم بها جميع المسلمين في هذا الشهر المبارك وفي كل الأيام، موضحة أنّه من الأدعية التي وردت في هذا الأمر أنه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى هلال رجب قال: اللّهُمَّ بارِكْ‏ لَنا فِي‏ رَجَبٍ‏ وَشَعْبانَ، وَبَلِّغْنا شَهْرَ رَمَضانَ، وَأَعِنَّا عَلَى الصِّيامِ وَالْقِيامِ، وَحِفْظِ اللِّسانِ، وَغَضِّ الْبَصَرِ، وَلا تَجْعَلْ حَظِّنا مِنْهُ الْجُوعَ وَ الْعَطَشَ".

وأكدت الإفتاء أن أول ليلة من رجب يستجاب فيها الدعاء، وذلك حتى ينتهزها المسلمون جميعا في كل مكان، ويدعوا بما يشاؤوا فيها، وجاء ذلك خلال إجابتها عن سؤال هل أول ليلة من رجب يستجاب فيها الدعاء؟