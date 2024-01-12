منخفض جوي عنيف يضرب البلاد خلال ساعات.. وتحذير لـ3 فئات من الرياح والأتربة

تقلبات جوية عنيفة نشهدها منذ بداية فصل الشتاء، ما بين أمطار رعدية ورياح مثيرة للرمال والأتربة، مع توقعات بطقس غير مستقر على مدار الـ24 ساعة المقبلة، مصحوبا بأمطار متوسطة إلى غزيرة رعدية أحيانًا، مع ظهور نشاط في حركة الرياح المثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة على فترات متقطعة وفقًا لما أعلنته هيئة الأرصاد الجوية عبر حسابها الرسمي على فيسبوك.

تحذير لـ3 فئات من طقس الساعات المقبلة

تغيرات جوية عدة تشهدها محافظات مصر خلال الساعات المقبلة، فيما حذر الدكتور أمجد بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة خلال حديثه لـ«الوطن» 3 فئات من الخروج إلا للضرورة في تلك الأجواء وهم على النحو التالي:

- سائقو المركبات وجب عليه توي الحذر في أثناء القيادة على الطرق السريعة والقريبة من المسطحات المائية.

- اصطحاب البخاخات الموصوفة لمرضى حساسية الجيوب الأنفية، والتي تعينهم على تحمل الأجواء السيئة خلال الساعات المقبلة.

- مرضى حساسية الصدر، وجب عليهم عدم الخروج من المنزل، في تلك الأجواء السيئة إلا للضرورة القصوى لتجنب الإصابة بالالتهابات الرئوية في ظل انتشار الرياح المثيرة للرمال والأتربة.

منخفض جوي

وعلق محمود القياتي، عضو هيئة الأرصاد الجوية، خلال حديثه لـ«الوطن»: «بداية من غد ومن خلال تحليلنا للخرائط، تشهد البلاد منخفض جوي آخر في طبقات الجو العليا الذي يعمل على تكاثف السحب المنخفضة والمتوسطة على سواحلنا الشمالية، مصحوبا بأمطار من متوسطة إلى غزيرة، مع نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة، على القاهرة ومدن الصعيد ومدن القناة».

استمرار المنخفض الجوي حتى يوم الأحد

تابع «القياتي» أنه مع بداية يوم الأحد، سيظل ويستمر تأثير المنخفض الجوي، يكون معه أمطار متوسطة في غالبيتها على السواحل الشمالية، وشمال الوجه البحري، وتمتد خفيفة لمناطق من القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري ومدن القناة، بين الحين والآخر، وسيظل مستمرًا اضطراب في حركة الملاحة البحرية على البحر المتوسط، مع بداية يوم الاثنين سيمر المنخفض تمامًا، وسيكون هناك بقايا له متمثلة في أماكن متفرقة من السواحل الشمالية.