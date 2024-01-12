«العربي الناصري» مستنكرا أكاذيب إسرائيل ضد مصر بـ«العدل الدولية»: محاولة للتشويه

استنكر حزب العربي الناصري برئاسة الدكتور محمد أبو العلا، ادعاءات فريق الدفاع الإسرائيلي في محكمة العدل الدولية في لاهاي حول معبر رفح، وإقحام اسم مصر، في إطار محاولتهم الفاشلة نفي الاتهامات بالإبادة الجماعية الموجهة لإسرائيل عبر منع دخول المساعدات لسكان القطاع والقيام بعملية عقاب جماعي لأكثر من 2 مليون فلسطيني بتجويعهم ومنع سبل الحياة عنهم وشن غارات ضد الشعب الفلسطيني الأعزل.

محكمة العدل الدولية

وقال «أبو العلا»، إن الكيان الإسرائيلي يحاول الزج باسم مصر من أجل الهروب من الإبادة الجماعية التي تقوم بها إسرائيل في قطاع غزة، مؤكدا أن هذه الادعاءات الإسرائيلية ليس لها أي أساس من الصحة، وأن مصر لم تغلق المعبر منذ بدء العدوان الإسرائيلي على فلسطين عقب 7 أكتوبر، مؤكدا أن مصر لها السيادة على معبر رفح من الجانب المصري فقط، وهذا ما تحاول إسرائيل أن تتلاعب به لتنفي عن نفسها الجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في كل يوم.

وأوضح محمد أبو العلا رئيس حزب العربي الناصري، أن مصر تتعامل مع إسرائيل في تنسيق إدخال المساعدات ككيان محتل له مسئولية تجاه القطاع وتتحمل جزء من المسئولية عن معبر رفح من الجانب الفلسطيني، كما أن مصر نسقت أيضا مع المجتمع الدولي من أجل عدم استهداف إسرائيل لخط المياه لعرقلة المساعدات واستخدام ممارسات ضد الإنسانية وتهدف لإبادة الشعب الفلسطيني.

القضية الفلسطينية

واختتم: على المجتمع الدولي أن يتحرك إزاء جرائم الكيان الإسرائيلي، مؤكدا أن جرائم الكيان الإسرائيلي موثقة أمام العالم أجمع.