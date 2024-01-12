أسعار الذهب اليوم في نهاية التعاملات.. كم يبلغ سعر عيار 21 الآن؟

شهدت أسعار الذهب اليوم الجمعة 12-1-2024 في نهاية التعاملات المسائية في مختلف محلات الصاغة استقرارًا، والتي يتابع أسعارها قطاع كبير من المواطنين بشكل يومي، إذ تتغير أسعار الذهب لحظيًا على مدار اليوم.

وتستعرض «الوطن» سعر الذهب اليوم في نهاية التعاملات، وفقاً للتحديث الأخير المُعلن من جانب بورصة الذهب وشعبة الذهب بالغرفة التجارية.

سعر جرام الذهب عيار 24

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الجمعة في نهاية التعاملات المسائية 3726 جنيها للشراء، قبل إضافة سعري الضريبة والمصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 21

في حين سجل جرام الذهب عيار 21 اليوم الجمعة في نهاية التعاملات المسائية 3260 جنيها للشراء، قبل إضافة سعري الضريبة والمصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 18

أما سعر جرام الذهب عيار 18 فسجل اليوم في نهاية التعاملات 2794 جنيهًا للشراء، وسجّل سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم 2173 جنيهًا للشراء، قبل إضافة سعري الضريبة والمصنعية.

سعر الجنيه الذهب اليوم

وعن سعر الجنيه الذهب اليوم الجمعة في نهاية التعاملات فسجل 26080 جنيهًا للشراء، قبل إضافة سعري الضريبة والمصنعية.