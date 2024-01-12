دعاء أول رجب 2024 كما ردده النبي.. اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان

شهر رجب من الأشهر الحرم، ويستجاب فيه الدعاء، وبعد استطلاع دار الإفتاء المصرية، هلال أول رجب 2024، والتي أعلنت أنه سيكون غدًا السبت، بدأ الكثيرون في البحث عن دعاء أول رجب 2024 الذي ردده النبي عليه الصلاة والسلام، لترديده تزامنا مع بداية الشهر.

دعاء أول رجب 2024 الذي ردده النبي

ووفق الشيخ أحمد الصباغ، أحد علماء الأزهر، لـ«الوطن»، فإن هناك الكثير من الصيخ لدعاء أول رجب 2024 الذي كان يردده النبي عليه الصلاة والسلام، إِذا رأى الهلال، وهي كالتالي:

- اللَّهُمَّ أَهْلِهُ عَلَيْنَا بِاليُمْنِ وَالإِيمَانِ وَالسَّلَامَةِ وَالإِسْلَامِ، رَبِّي وَرَبُّكَ اللَّهُ».

- اللهم إنا نسألك خير شهر رجب ونعوذ بك من شره.

- اللهم نسألك فواتح الخير وجوامعه في هذا الشهر الفضيل.

- اللهم في شهر رجب، حقق لنا آمالنا التي استصعبنا تحقيقها بقوانين الدنيا فإنه لا يعجزك شيء في الأرض ولا في السماء.

- اللهمّ إنّا نستعينك، ونستهديك، ونستغفرك، ونؤمن بك، ونتوكّل عليك، ونثني عليك الخير كلّه، نشكرك ولا نكفرك، ونخلع ونترك من يفجرك.

- اللهم يا مسهل الشديد ويا ملين الحديد، ويا منجز الوعيد، ويا من هو كل يوم في أمر جديد، أخرجني من حلق الضيق إلى أوسع الطريق، بك أدفع ما لا أطيق، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

دعاء أول رجب 2024.. ردده النبي

- ومن بين صيغ دعاء أول رجب 2024 الذي كان ردده النبي، اللهم أسألك السعادة والتوفيق وراحة البال اللهم واحفظ لي أبواي بحفظك وقر أعيننا يارب.

- اللهم أرضي عنا رضا نتجاوز به كل الآلام والأحزان، اللهم انظر لنا نظرة رضا لا تعذبنا بعدها أبدا.

- رب تقبل توبتي، واغسل حوبتي، وأجب دعوتي، وثبّت حجتي، واهد قلبي، وسدد لساني، واسلل سخيمة صدري.دعاء أول ليلة في رجب مستجاب.

- - اللهم اغفر وأرحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم.

- اللهم إنا نتبرأ إليك من حولنا وقوتنا إلى حولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة لنا إلا بك.

- اللهم لا تدع لنا هما إِلا فَرَّجْتَهُ وَلا حَاجَةً هِيَ لَكَ رِضًا إِلا قَضَيْتَهَا يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين.