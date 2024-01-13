مفاجأة في الحلقة الرابعة من «حالة خاصة» تفجرها غادة عادل

نجح مسلسل حالة خاصة في خلق «حالة خاصة» بالفعل بين جمهور المسلسلات والدراما، وذلك لما أحدثه فور عرض أول حلقتين، حيث جذب انتباه الجمهور بشكل كبير، نظرًا لقصته التي تتناول حياة شاب من المصابين بأحد أطياف التوحد، لكنه شخص عبقري للغاية، خاصة في المهنة التي اختار أن يعمل بها وهي المُحاماة.

يلعب شخصية الشاب المتوحد في العمل الفنان الشاب طه دسوقي، وهي شخصية «نديم أحمد أبو سريع»، حيث يذهب ليعمل في أحد مكاتب المُحاماة الكبيرة، التي ترأسها الفنانة غادة عادل والتي تلعب شخصية «أماني النجار»، ونشاهد في الحلقتين الأولى والثانية قسوة أماني في التعامل مع نديم ورفضها أن يكون واحدا من بين العاملين في مكتبها.

وعلى العكس تمامًا مما حدث في الحلقتين الثالثة والرابعة، خاصة بعدما علمت مدى عبقرية نديم، ومساعدته لها في إحدى القضايا واكتشاف ثغرة عبقرية، قررت ضمه للمكتب، لكن وعلى عكس القسوة التي أبدتها أماني، نرى أنها تعامله بكل لطف، بل والعكس تتعامل معه في أحد المواقف الصعبة الذي تنتابه خلالها حالة من حالات التوحد حين يصرخ بجواره الجميع، وكأنها تعرف حقيقة المرض وكيفية التعامل معه.

وبالفعل في آخر الحلقة الرابعة، تكشف الأحداث أن أماني لديها ابن يجسد دوره الطفل أدم وهدان، يعاني هو الآخر من التوحد، وهنا اتضح لماذا كانت تتعامل أماني بهذه الطريقة مع نديم أحمد أبو سريع.