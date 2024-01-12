ناقد فني يشيد بسيناريو مسلسل «حالة خاصة»: «بسيط وسلس ومتعوب فيه»

أشاد الناقد الفني عبدالله غلوش عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» بسيناريو مسلسل حالة خاصة، والذي يعرض حاليا على منصة watch it ونال إعجاب العديد من النقاد والجمهور.

وفي البداية وجه «غلوش» الشكر للمخرج محمد سامي والمنتج طارق الجنايني على اكتشاف السيناريست مهاب طارق، وذلك بعد عرض أولى حلقات مسلسل حالة خاصة الذي تصدر «التريند»، ووصف السيناريو بأنه «بسيط وسلس ومتعوب فيه».

كما أشاد بإبداع الفنان طه الدسوقي، ولكنه يرى أن السيناريست مهاب هو البطل الرئيس للعمل، حيث قدم تأسيسًا جيدًا للشخصيات مع كتابة القصة بطابع خفيف.

أبطال مسلسل حالة خاصة

ويضم مسلسل «حالة خاصة» نخبة كبيرة من نجوم الفن أبرزهم: «طه دسوقي، غادة عادل، أحمد طارق، هاجر السراج، حسن أبوالروس، وئام مجدي، أحمد الأزعر، علي السباعي، لينا إيهاب، الطفل آدم وهدان وأدهم النحاس، تأليف مهاب طارق، إخراج عبد العزيز النجار، وإنتاج طارق الجنايني».