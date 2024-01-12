ماذا سيفعل أبطال «حالة خاصة» إذا كانوا محامين فى الواقع؟.. إجابات مفاجئة

مهنة المحاماة ومرض التوحد من أبزر المحاور التي يناقشها مسلسل حالة خاصة الذي حقق نجاحا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي منذ عرض حلقاته الأولى على منصة «watch it»، لأسباب عدة بداية من الشخصية التي كان يجسدها الفنان طه الدسوقي، وهي دور محامي مصاب بمرض التوحد، وأيضا الطريقة الواقعية التي كانت تتعامل بها الفنان غادة عادل التي تقوم بدور المحامية أماني النجار وهي أيضا تعاني من مرض التوحد.

ليس من السهل على أي شخص التعامل مع مهنة المحاماة، لأنها تعد من المهن الدقيقة للغاية، لذلك تم توجيه أسئلة عديدة لأبطال المسلسل عن كيفية تمكنهم من التعامل مع هذه المهنة في المسلسل وإتقانها في التمثيل: «لو كنتوا محامين في الحقيقة هتعملوا أي».

إجابة الفنان طه الدسوقي

أجاب الفنان طه الدسوقي على هذا السؤال قائلا إنه لم يكن لديه القدرة على ممارسة هذه المهنة في الحقيقة بشكل جيد، لذلك لم يفضل العمل بشهادته الدراسية: «أنا لو كنت محامي في الحقيقة هكون محامي فاشل جدا، عشان كدا مشتغلتش بشهادتي» وفقا لما ذكره في إحدى التصريحات الصحفية.

أما الفنانة هاجر سراج التي تجسد دور رام الله في المسلسل قالت أنها إذا مارست مهنة المحاماه في الحقيقة ستأخذ القضايا التي تبحث من حقوق الأشخاص: «لو بقيت محامية في الحقيقة حاول أخد القضايا اللي بتجيب للشخص حقه ومفيش حد من صحابي ينفع يشتغل معايا المهنة دي عشان هنقعد نهزر في المكتب».

الفنان حسن أبو الروس

رغم أن الفنان حسن أبو الروس يجسد دور «عز» وهو محامي لديه نوايا سيئة سرق فكرة زميله نديم كأنها فكرته بعد سماعه، إلا أنه أجاب أنه لو كان محاميا في الحقيقة سيختار القضايا التي تدافع عن الملكية الفكرية وسرقة الأغاني: «لو بقيت محامي في الحقيقة هدافع عن الملكية الفكرية وسرقة الأغاني عشان في ناس كتير من صحابي اتعرضوا لده وأنا تعرضت لده كمان ودي أكتر حاجة بتوجع أي حد بصراحة».