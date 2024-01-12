أعمال فنية ذكرت في مسلسل «حالة خاصة» بينها «الأفوكاتو» و«ضد الحكومة»

حالة كبيرة من التفاعل خلقها مسلسل «حالة خاصة»، للفنانة غادة عادل وطه دسوقي، بعد النجاح الكبير الذي حققه مؤخرا، بعد عرض أول أربعة حلقات من العمل على منصة watch it.

أعمال فنية تحدث عنهم مسلسل «حالة خاصة»

وكان من بين اللقطات المميزة التي قدمها مسلسل «حالة خاصة» في أول أربعة حلقات هو ذكر أكثر من عمل فني خلال الأحداث، وكان من بينها فيلم ضد الحكومة الذي قدمه الراحل أحمد زكي، وكذلك فيلم «الأفوكاتو» الذي قدمه الفنان عادل إمام، وجاء ذلك في المشهد الذي جمع «عم جميل» الذي يجسد شخصيته الفنان نبيل على ماهر، ونديم، الذي يجسد شخصيته الفنان طه دسوقي، عندما كان يخبره الثاني من قلقه من أول مرافعة له في المحكمة في حياته، فرد عليه الأول، قائلا: «مشوفتش فيلم الأفوكادو بتاع عادل إمام، أو فيلم ضد الحكومة بتاع أحمد زكي».

الموسيقار هاني شنودة وفرقة المصريين

وهناك أيضا عدد من أعمال فرقة المصريين والموسيقار هانى شنودة، تم ذكرها في العمل، خلال مشهد جمع نديم وباقي زملائه من المحامين والمحامية أماني النجار، التي تجسد شخصيتها الفنانة غادة عادل، على العشاء وحكي لهم الأول عن مدى حبه لفرقة المصريين، التي أسسها الموسيقار هاني شنودة وذكر جميع الألبومات الغنائية التي قدمتها الفرقة، وهي: «بحبك لا، وحرية، وبنات كتير، ابدأ من جديد، وماشية السنيورة، وحظ العدالي».