وائل جسار يتألق في حفلات كاملة العدد بالقاهرة

شارك نجوم لبنان وائل جسار وكارلوس وكلوى كتيلي المصنفة أفضل dj نسائي عربيا وعالميا في إحياء أضخم الحفلات الغنائية التي أقيمت داخل فنادق القاهرة.

وتقام هذه الحفلات ضمن سهرات موسم منتصف العام الدراسي وحملت جميعها لافتة كامل العدد وغلب على جمهورها أبناء وأسر الجاليات العربية.

وانفرد وائل جسار بإحياء حفلين بأحد الفنادق بالزمالك وتألق خلالهما بعدد كبير من أغانيه الطربية والرومانسية المميزة.

وأشعلت كلوي كتيلي وصلات الرقص المتتالية على أشهر التراكات والريمكسات الشرقية والغربية والتي تفاعل معها الشباب من الجنسين.

كما شهد حفل كارلوس وجود عدد كبير من محبيه وبخاصة من سوريا ولبنان ممن استمتعوا بأغانيه وتقديمه لأشهر أغنيات نجوم العالم العربي والتي تخللتها استعراضات بالدبكة اللبنانية.

وحصد كارلوس المزيد من أجواء الإثارة والتفاعل من مختلف الجنسيات العربية مع تقديمه لمقطع أغنية «لبنان راح يرجع لجوزيف عطية»، حيث قال: «لبنان راح يرجع.. والشمس راح تطلع .. من مصر على بيروت».

وتواجد بصحبة النجوم جسار وكوليه وكارلوس المنتج تامر عبد المنعم الذي يشارك في تنظيم الـ4 حفلات بالإضافة إلى توليه إدارة أعمالهم بمصر.