شفرة القناة الجزائرية الأرضية لمشاهدة مباريات كأس الأمم الأفريقية 2024

يكثر البحث عن شفرة القناة الجزائرية الأرضية، حيث تذيع القناة مبارايات كأس الأمم الأفريقية 2024، ويرغب الكثيرون من عشاق الساحة المستديرة في مشاهدة المباريات.

طريقة إدخال شفرة القناة الجزائرية الأرضية

وتستعرض الوطن طريقة إدخال شفرة القناة الجزائرية الأرضية في إطا. خدماتها المقدمة لجمهور القراء، بالتزامن مع اقتراب موعد إقامة كأس أمم أفريقيا 2024.

ولكون القناة الجزائرية مشفرة يتطلب فتحها على النايل إدخال الشفرة الخاصة بها، وتوجد القناة باسم Programme NationalHD عبر القمر الصناعي المصري نايل سات على التردد 11680 بمعدل ترميز 27500 أفقي، وشفرة القناة هي: 1100001100000000.

خطوات ضبط تردد القناة الجزائرية الأرضية على النايل سات

ويمكن لعشاق الساحرة المستديرة ضبط تردد قناة الجزائرية الأرضية على النايل سات من خلال الأتي:

- اضغط على زر Menu أو القائمة.

- اضغط على كلمة خيارات Options.

- اختار تثبيت أو Installation.

- ويفضل اختيار تثبيت يدوي أو Manual Installation عند ضبط القناة.

- اختار القمر Nilesat /Arabsat.

- قم بإدخال التردد 11680 كتابةً.

- اختيار التردد الأفقي H.

- اختيار معدل الترميز 27500.

- اضغط موافق Ok.

- انتظر قليلًا واضغط على حفظ أو Save.

كيفية إدخال شفرة القناة الجزائرية الأرضية

- عقب إدخال التردد تجد أنّ القناة لا تزال مُشفرة، لذا عليك إدخال شفرة القناة الجزائرية الأرضية 1100001100000000، ويختلف إدخال الشفرة حسب الريسفير الخاص بك.

بطولة كأس الأمم الأفريقية 2024

وتنطلق بطولة كأس الأمم الأفريقية 2024 اليوم 13-1-2024 وتستمر حتى يوم 11-2-2024، بمشاركة 24 منتخبا.