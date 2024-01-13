مواعيد عرض مسلسل وبينا ميعاد الجزء الثاني على قناة dmc

تنطلق مساء اليوم أولى حلقات الجزء الثاني من مسلسل وبينا ميعاد للفنانة شيرين رضا وصبري فواز، ونستعرض خلال السطور التالية مواعيد عرض المسلسل على قناة dmc.

مواعيد عرض مسلسل وبينا ميعاد الجزء الثاني علي قناة dmc

ويبدأ عرض مسلسل وبينا ميعاد للفنانة شيرين رضا من مساء اليوم السبت في تمام الساعة 8 مساء، عبر شاشة dmc ويستمر عرضه إلى يوم الأربعاء.

شيرين رضا تروج لمسلسل وبينا ميعاد 2

وروجت شيرين رضا لمسلسل وبينا ميعاد الجزء الثاني بالبوستر الفردي لها، والذي علقت عليه قائلة: «وبينا ميعاد من تاني»، وانهالت تهاني جمهور شيرين رضا معربين عن سعادتهم بعودة المسلسل مره أخرى بعد نجاح الموسم الأول.

أبطال مسلسل وبينا ميعاد 2

ويضم مسلسل وبينا ميعاد 2 عددا كبيرا من نجوم الفن أبرزهم: صبري فواز، شيرين رضا، بسمة، ومحمد سليمان، إيهاب فهمي، يوسف الكدواني، أسامة الهادي، أميرة أديب وآخرين ومن إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والمنتج إبراهيم حمودة وتأليف وإخراج هاني عادل.