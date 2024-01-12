وصول شيرين رضا وصبري فواز ومدحت صالح للعرض الخاص لأولى حلقات «وبينا ميعاد»

وصل منذ قليل، كل من الفنانة شيرين رضا، وصبري فواز، وبسمة، ومدحت صالح، لفعاليات العرض الخاص لأولى حلقات مسلسل «وبينا ميعاد» في الجزء الثاني، بحضور عدد كبير من صناعه، والمقرر عرضه على شاشة قناة dmc ومنصة watch it، السبت المقبل.

وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي تشويقى حول العلاقات الاجتماعية بين الآباء والأبناء، بالإضافة للعلاقات الاجتماعية وكيفية مواجهة المشكلات.

المسلسل من بطولة شيرين رضا، صبري فواز، بسمة، يوسف الكدواني، مدمن صالح، محمد سليمان، إيهاب فهمى وعدد كبير من الشباب، من إخراج وتأليف هاني كمال، وإنتاج إبراهيم حمودة.

ويتناول المسلسل العلاقات الاجتماعية بين العائلات والأسر المصرية، وعن علاقة الاباء والأبناء ومشكلاتهم الحياتية، ويشارك في بطولة المسلسل كل من شيرين رضا، صبرى فواز، هاجر الشرنوبي، بسمة، محمد سليمان، وعدد كبير من النجوم الشبابية، من تأليف وإخراج هانى كمال وإنتاج إبراهيم حمودة.