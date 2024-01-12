شيرين رضا: أحب أدوار ضيف الشرف.. «وبينا ميعاد» رسالة للأسرة المصرية

أعربت الفنانة شيرين رضا عن سعادتها بردود الأفعال القوية حول مسلسل «وبينا ميعاد» ومطالبة الجمهور بضرورة وجود جزء ثان من العمل.

قالت شيرين رضا في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن سيناريو الجزء الثاني مختلف عن الجزء الأول ولكنه لا يزال يحافظ على قيم ورسائل الأسرة المصرية.

ويشارك في بطولة المسلسل كل من شيرين رضا، صبري فواز، محمد سليمان، هاجر الشرنوبي، يوسف الكدواني، أميرة أديب، إيهاب فهمى، وعدد كبير من الشباب من إنتاج إبراهيم حمودة مع الشركة المنتجة للخدمات الاعلامية وإخراج وتأليف هاني كمال.

شيرين رضا في فيلم أبو نسب

أكدت الفنانة شيرين رضا، أنها استمتعت بتجربتها مع الفنان محمد إمام من خلال فيلم أبو نسب الذي ينافس بدور العرض في موسم أفلام رأس السنة.

وأوضحت شيرين، أنها تحب الظهور بأدوار ضيف الشرف: «الشغل في أدوار الشرف فيها بيكون صعب مش مجرد مشهد بصورة وبمشى وبصور أيام كتير علشان مشهد أو اثنين».

وأشار رضا إلى أن مشاركتها بأدوار الشرف يعد متعة خاصة لها لأنها تغير من شكلها ويساعدها في الظهور بشكل أكبر.

فيلم أبو نسب من بطولة محمد إمام، ماجد الكدواني، ياسمين صبري، محمد رضوان، علاء مرسي، وعدد كبير من ضيوف الشرف من بينهم المطرب أحمد سعد، هالة فاخر وآخرين من تأليف أيمن وتار وإخراج رامي إمام.