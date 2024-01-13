مطار مرسى علم يستقبل 33 رحلة طيران من 6 دول أوروبية تقل آلاف السياح

يستقبل مطار مرسى علم الدولي اليوم، 33 رحلة طيران سياحية تقل آلاف السياح الأجانب من جنسيات مختلفة قادمة من مطارات 6 دول أوربية حسب جدول تشغيل الرحلات المعلن بالمطارات وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية مشددة.

مطار مرسى علم يستقبل آلاف السائحين

كشف عاطف عثمان الخبير السياحي بالبحر الأحمر أن جدول تشغيل الرحلات المعلن بالمطارات تبين وصول 33 رحلة طيران سياحية على مدار اليوم إلى مرسى علم تقل أكثر من 6 آلاف سائح قادمة من مطارات 6 دول أوربية هي ألمانيا وإيطاليا وبولندا والتشكيك وهولندا وبلجيكا وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية مشددة.

استقبال السياح في مرسى علم

وأشار إلى استعدادات فنادق مرسى علم لاستقبال آلاف السياح، لافتا إلى أن فرق من العلاقات العامة تكون في استقبال السائحين بالورود ومشروبات الضيافة وانهاء إجراءات الوصول والتسكين بالفنادق وعمل برامج سياحية ومهرجان الشواطئ السياح الأجانب لإدخال البهجة والسرور عليهم كنوع من أنواع الترفيه وعمل جذب سياحي لمدينة مرسى علم التي تستقبل آلاف السائحين عبر عشرات رحلات الطيران يوميا.