مطار مرسى علم يستقبل 7 آلاف سائح اليوم

يستقبل مطار مرسي علم الدولي اليوم الخميس، ما يقرب من 7 آلاف سائح من جنسيات مختلفة، على متن 37 رحلة طيران سياحية قادمة من مطارات 9 دول أوربية، بحثا عن شمس مشرقة وشتاء دافئ على شواطئ مرسى علم وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية مشددة.

مطار مرسى علم يستقبل آلاف السائحين

وأشار عاطف عثمان الخبير السياحي بالبحر الأحمر إلى أن جدول تشغيل الرحلات المعلن بالمطارات تبين وصول 37 رحلة طيران سياحية قادمة من مطارات أوروبا تقل حوالي 7 آلاف سائح من جنسيات مختلفة وذلك لقضاء شتاء دافئ على شواطئ مرسى علم حيث الشمس المشرقة طوال اليوم.

َمرسى علم تستقبل سياح 9 دول أوربية

َوكشف عثمان في تصريحات لـ«الوطن» استعدادت فنادق مرسي علم لاستقبال آلاف السياح الأجانب من 9 دول أوربية هي ألمانيا وايطاليا وبولندا والتشكيك وهولندا وسويسرا و بلجيكا والنمسا ولوكسمبرج وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية مشددة.

ولفت عثمان إلى أن ذلك يأتي بسبب هروب السياح الأجانب من صقيع أوروبا من درجات الحرارة التي تصل إلى تحت الصفر بحثا عن شمس مرسي علم المشرقة لافتا إلى أن مدينة مرسى علم أكثر مدن مصر دفئا خلال فصل الشتاء.