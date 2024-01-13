الأرصاد تحذر من طقس اليوم: أمطار غزيرة ورعدية على هذه المناطق.. عاجل

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس اليوم السبت، مشيرة إلى أجواء شديدة البرودة في الصباح الباكر وليلا على أغلب الأنحاء، أما نهارا فيسود طقس مائل للبرودة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

سقوط أمطار رعدية

ومن المتوقع اليوم وفق بيان هيئة الأرصاد الجوية، سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة ورعدية أحيانا على مناطق من محافظة مطروح، وتمتد مساء إلى الإسكندرية والبحيرة وكفرالشيخ ودمياط وبورسعيد على فترات متقطعة.

حالة الطقس وأماكن سقوط الأمطار

ومن المتوقع حدوث اضطراب في حركة الملاحة البحرية على البحر المتوسط، ليتراوح ارتفاع الموج بين 2.5-3.5، وسرعة الرياح من 60-70 كم/ساعة.

كما تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة وشمال الصعيد، وتكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة على فترات متقطعة.