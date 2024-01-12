حالة الطقس في 7 محافظات اليوم.. نشاط للرياح وتوقعات بسقوط أمطار

أعلنت غرف العمليات المركزية في 7 محافظات حالة الطقس اليوم، إذ تتعرض المحافظات خلال الساعات القادمة إلى فرص سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة، مع نشاط للرياح وانخفاض في درجات الحرارة ليلا، على أن يكون طقس مائل إلى البرودة في شمال الصعيد والسواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري.

حالة الطقس اليوم في 7 محافظات

وأشارت غرف العمليات في 7 محافظات وهي «البحيرة، الإسكندرية، مطروح، كفر الشيخ، دمياط، بورسعيد، الدقهلية»، إلى تعرض هذه المحافظات إلى سقوط أمطار تكون متوسطة بنسبة تصل إلى 30%، مع زيادة سرعة الرياح إذ بلغت أقصى سرعة لها في محافظات السواحل الشمالية الغربية، وسجلت 38 كيلومترا في الساعة، كما سجلت سرعة الرياح في محافظات السواحل الشمالية الشرقية 34 كيلومترا في الساعة.

وتشهد المحافظات في السواحل الشمالية الغربية اضطرابات في حركة الملاحة البحرية، إذ يتراوح ارتفاع الأمواج من متر ونصف إلى مترين ونصف في البحر المتوسط، وفي البحر الأحمر بلغ ارتفاع الأمواج مترين.

تحذيرات غرف العمليات بـ7 محافظات

وحذرت غرف العمليات في 7 محافظات المواطنين، خاصة مرضى الجيوب الأنفية، مرضى حساسية العيون، مرضى حساسية الصدر، بالإضافة إلى سائقي المركبات، من الأتربة العالقة التي تؤثر عليهم وتعمل على حجب الرؤية الأفقية أحيانا على الطرق الرئيسية.