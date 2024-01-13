فيلم «ليه تعيشها لوحدك» يواصل تذيل الإيرادات بـ17 ألف جنيه

واصل فيلم «ليه تعيشها لوحدك» تذيل الإيرادات فى شباك التذاكر، إذ حقق إيرادات بلغت 17 ألف جنيه فقط، بحسب تصريحات الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

فيلم ليه تعيشها لوحد يتذيل الإيرادات

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن فيلم ليه تعيشها لوحدك احتل المركز الأخير في شباك التذاكر بدور العرض.

فيلم «ليه تعيشها لوحدك» يشارك فيه عدد كبير من الفنانين من بينهم خالد الصاوي، وشريف منير، وسلمى أبو ضيف، ومحمد رضوان، وأمينة شلباية، من إخراج حسام الجوهري.