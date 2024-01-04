فيلم «ليه تعيشها لوحدك» يحقق 42 ألف جنيه إيرادات في أول يوم عرض

حقق فيلم «ليه تعيشها لوحدك»، نجاحاً متوسطاً في أول أيام عرض له، إذ أن العمل يدور في إطار تشويقي اجتماعي، إذ بلغت قيمة إيرادات الفيلم 42 ألف جنيه في أول أيام عرضه» وفقًا لما قاله الموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ«الوطن».

أحداث فيلم «ليه تعيشها لوحدك»

وتدور أحداث فيلم ليه تعيشها لوحدك في إطار اجتماعي، من خلال قصة إنسانية بين خالد الصاوي وشريف منير وسلمى أبو ضيف، التي تقع في حب رجل بعمر والدها، وتتوالى الأحداث في إطار تشويقي، وهو ما ظهر خلال الإعلان.

أبطال فيلم «ليه تعيشها لوحدك»

والفيلم من تأليف الدكتور أحمد عزيز، وإخرج حسام الجوهري، ومن بطولة خالد الصاوي، وشريف منير، وسلمى أبو ضيف، ومحمد رضوان، وخالد عليش، ومؤمن نور، وفاطمة عادل، ورؤى شنوحة، وأمينة شلباية في أولى تجاربها بمجال التمثيل.