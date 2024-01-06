102 ألف جنيه إيرادات فيلم «ليه تعيشها لوحدك» خلال 24 ساعة

جاء فيلم ليه تعيشها لوحدك، في المركز السابع وقبل الأخير في القائمة اليومية بشباك تذاكر السينما، إذ حقق إيرادات أمس الجمعة تقدر بـ102 ألف و188 جنيها، فيما جاء فيلم كارت شحن بالمركز الأخير بإيرادات 22 ألفا و371 جنيها، وذلك حسب بيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

وجاءت حصيلة إيرادات فيلم ليه تعيشها لوحدك، على مدار 3 أيام منذ بداية طرحه بالسينما بنحو 187 ألف جنيه، إذ جاءت إيراداته في أول يوم عرض 42 ألف جنيه، وفي ثاني يوم 43 ألف جنيه.

أبطال فيلم ليه تعيشها لوحدك

الفيلم بطولة خالد الصاوي وشريف منير، سلمى أبو ضيف، محمد رضوان، خالد عليش، مؤمن نور، ولأول مرة أمينة شلباية، فاطمة عادل، تأليف أحمد عبدالعزيز، إخراج حسام الجوهري.

قصة ليه تعيشها لوحدك

تدور قصة فيلم ليه تعيشها لوحدك، في إطار رومانسي اجتماعي، من خلال صديقين يلتقيان بعد سنوات، ويجمعهما حب المزيكا، تنقلب حياتهما رأسا على عقب في ظل إصابة أحدهما بمرض خطير ويتفاجئ أن صديقه الرافض لمبدأ الزواج يقع في غرام ابنته الشابة الصغيرة.