انطلاق امتحانات الصف الأول الثانوي في المنوفية (صور)

بدأت امتحانات الفصل الدراسي الأول للمرحلة الثانوية في المنوفية منذ قليل، وتوافد جميع طلاب الصف الأول الثانوي على المدارس الخاصة، حيث بدأ دخول الطلاب لامتحان اللغة العربية في الساعة 9 وينتهي الساعة 12 ظهرا، وبعد ذلك امتحان التاريخ.

10 غرف عمليات في جميع المراكز

وأكد محمود الفولي وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، وجود 10 غرف عمليات داخل جميع مراكز المحافظة، فضلا عن غرفة عمليات رئيسية في المديرية، لمتابعة سير العملية الامتحانية والتأكد من عدم وجود مشاكل داخل اللجان بنطاق المحافظة.

24 يناير آخر أيام الدراسة

وحددت وزارة التربية والتعليم يوم 24 يناير المقبل، آخر موعد للدراسة الفعلية في جميع المحافظات، على أن تبدأ إجازة نصف العام الدراسي بداية من 27 يناير وتستمر لمدة أسبوعين ومن بداية الفصل الدراسي الثاني.