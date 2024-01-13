انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل بالبحر الأحمر اليوم

انطلقت امتحانات نصف العام الدراسي لصفوف النقل بالمرحلة الابتدائية والإعدادية والثانوية في مدارس مدن البحر الأحمر، اليوم السبت، وسط إجراءات وقائية واحترازية مشددة، تحت إشراف هشام منير وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر.

امتحانات الفصل الدراسي الأول

وأكد أحمد حسين مدير إدارة الغردقة التعليمية بالبحر الأحمر، في تصريحات لـ«الوطن»، انطلاق أولى امتحانات نصف السنة للصف الرابع والخامس والسادس الابتدائي في الساعة الثامنة صباحا، بينما تنطلق أولى امتحانات الصف الأول والثاني الثانوي في تمام الساعة التاسعة صباحا، وتنطلق امتحانات الصف الأول والثاني الإعدادي لنصف السنة الدراسية في الساعة العاشرة صباحا، وسط إجراءات وقائية واحترازية، بناء على توجيهات الدكتور هشام منير وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر.

ضوابط امتحانات الفصل الدراسي الأول

ومن جانبه شدد الدكتور هشام منير وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر، في تصريحات لـ«الوطن»، على منع دخول الكنترول إلا للقائمين عليه فقط، حرصا على السرية التامة، والالتزام بالضوابط والتعليمات الامتحانية الواردة من الوزارة، فضلاً عن تأمين الكنترول وتحقيق الانضباط خلال العمل والتأكيد على الموانع بالمتابعة الجيدة.

افتتاح 4 مدارس جديدة بالبحر الأحمر

وأعلن وكيل تعليم البحر الأحمر، افتتاح 4 مدارس جديدة خلال احتفالات العيد القومي للمحافظة في شهر يناير الجاري، لتكون جاهزة خلال العام الدراسي المقبل، وهي مدرسة الفيروز ومدرسة محمد بغدادي ومدرسة 6 أكتوبر والتوسعات بمدرسة حسن كامل الثانوية.