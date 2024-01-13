موقع إسرائيلي يكشف حجم الخسائر في صفوف الاحتلال.. 4 آلاف جندي أصيبوا بإعاقات

واصلت وسائل إعلام عبرية الكشف عن الخسائر الفادحة، التي منيت بها قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، منذ 7 أكتوبر 2023، وقالت إن 4 آلاف جندي إسرائيلي، أصيبوا بإعاقة منذ بدء عملية «السيوف الحديدية»، التي أطلقتها حكومة الاحتلال ضد القطاع ردا على «طوفان الأقصى».

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، بينها موقع «واللا» الإسرائيلي، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يستعد لاستقبال عدد كبير من الجنود المعاقين، مضيفة إنه بعد مرور 100 يوم على «حرب غزة»، اعترفت «تل أبيب» بإصابة حوالي 4 آلاف جندي بإعاقات، وفقا لما ذكرته شبكة«روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

«واللا»: العدد سيصل إلى نحو 30 ألفا

وأشار الموقع الإسرائيلي، إلى أن تقديرات الخسائر قد تصل إلى نحو 30 ألفا، موضحا أن جيش الاحتلال الإسرائيلي لا يقدم جميع بيانات الجرحى للإسرائيليين، خوفا من أن يؤدي الأمر إلى انخفاض معنويات الناس.

وأشار «واللا» إلى أن عملية «طوفان الأقصى»، قادت جيش الاحتلال الإسرائيلي، إلى حرب لم يشهدها سابقا من حيث عدد جرحى الجنود، مضيفا أن الأهم من ذلك أن الإصابات خطيرة للغاية.

وبلغ عدد القتلى في صفوف جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ بداية «حرب غزة»، 520 قتيلا، بينهم 186 منذ بداية الحرب البرية في قطاع غزة، في 27 أكتوبر 2023.

إصابة قائدين في جيش الاحتلال الإسرائيلي في معارك برية بغزة

قال رئيس منظمة المعاقين في جيش الاحتلال الإسرائيلي، عيدان كاليمان، إلى أن الجيش بحاجة إلى مضاعفة قوته 3 مرات دفعة واحدة لصالح الجنود، موضح أنه لم يسبق له مواجهة مثل هذا العدد من الجرحى وحالتهم خطيرة للغاية.

وفي وقت سابق، أصيب قائد «الكتيبة 8226» وقائد «الكتيبة 363»، في جيش الاحتلال الإسرائيلي في معارك برية بقطاع غزة، وفق لما ذكره موقع «واللا» الإسرائيلي.