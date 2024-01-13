بنك ناصر يطرح شهادة جديدة لمدة 3 أعوام.. عائد 20% سنويا ويصرف شهريا

أعلن بنك ناصر الاجتماعي طرح شهادة جديدة بعائد 20% سنويًا لمدة 3 سنوات ودورية صرف شهريًا، مؤكدا أن المدخرات تزيد يوميًا مع حساب «يوم بيوم»، وسيتاح شراء الشهادات غدا الأحد 14 يناير 2024.

بنك ناصر يطرح شهادة جديدة بعائد 20%

وفي بيان رسمي صادر عن وزارة التضامن، قال الدكتور محمد عبد الفضيل نائب رئيس مجلس الإدارة للأعمال المصرفية والاستثمار والمشروعات والشئون المالية والتجارية والائتمان أن البنك يسعى دائما ليكون بنك الإدخار الجاذب لأكبر شريحة من العملاء، لكونه بنك كل المصريين، حيث تقرر أيضا طرح شهادة ادخار لمدة 3 سنوات وبمعدل عائد 20% سنويا ودورية الصرف شهريًا.

وأشار عبد الفضيل إلى أنه في خلال سنوات استطاع البنك تأسيس قاعدة قوية وثقة كبيرة داخل السوق المصرفي المصري، وذلك من خلال الخدمات التي يقدمها لعملائه ومن خلال العديد من المبادرات التي أطلقها البنك، وتستهدف رفع وعي عملائه المالي وتعزيز ثقافة الادخار لديهم.

الأوعية الإدخارية

وأكد أن البنك يحرص على تقديم باقة مميزة من الأوعية الادخارية لكافة العملاء سواء من الأفراد أو الشركات بما يتناسب مع مختلف الاحتياجات، وتعد الودائع من أجل الشركات أحد أهم الأوعية الادخارية التي يتيحها البنك، حيث يقدم البنك للشركات أفضل الأسعار التنافسية على الودائع لاجل باختلاف شرائحها وآجالها.