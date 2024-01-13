عاجل.. بنك ناصر يطرح حساب استثمار بعائد يومي تراكمي يصل لـ15%؜ سنويا

أعلنت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي طرح البنك حساب استثمار ذو عائد يومي تراكمي 15%؜ سنويًا تحت مسمى «حساب يوم بيوم»، حيث يتم التعامل عليه بدءًا من صباح غدًا الأحد الموافق 14 يناير 2024.

حساب استثمار بنك ناصر

وأوضحت وزيرة التضامن، في بيان لها، أن حساب «يوم بيوم» يتمتع بمميزات عديدة، حيث السحب والإيداع يوميا، كما يبلغ الحد الأدنى لفتح الحساب نصف مليون جنيه وبدون حد أقصى للأفراد، هذا بالإضافة إلى ميزة الإعفاء من مصروفات فتح الحساب خلال 3 شهور.

خدمات مصرفية

وأضافت القباج أن هذا يأتي انطلاقًا من الدور الرائد الذي يقوم به بنك ناصر الاجتماعي لتعزيز الشمول المالي، وتماشيًا مع توجهات البنك المركزي، بهدف حصول كافة فئات المجتمع على منتجات مالية مناسبة لاحتياجاتها، علاوة على تعزيز الوعي بالخدمات المالية والمصرفية لدى كافة شرائح المجتمع.