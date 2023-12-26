عائد يصل إلى 8%.. تفاصيل فتح حساب التوفير egde من بنك قناة السويس

أعلن بنك قناة السويس عبر موقعه الرسمي عن التفاصيل الكاملة الخاصة بفتح حساب توفير edge، الذي يعتبر من ضمن حسابات التوفير التي يقدمها البنك للمواطنين، لكن تختلف التفاصيل وفقاً لكل حساب.

تستعرض «الوطن»، في السطور التالية تفاصيل وخطوات فتح حساب توفير edge من بنك قناة السويس التي جاءت كما يلي:

تفاصيل حساب توفير edge

- يمكن للمواطنين المصريين والأجانب المقيمين فتح حساب توفير edge.

- كما يبلغ الحد الأدنى لرصيد العميل داخل البنك 5000 جنيه.

- وبالنسبة لدورية صرف العائد تكون شهرية.

- فيما يتم احتساب العائد على أقل رصيد مُدخر في الحساب خلال الشهر

- كما تصل قيمة العائد على حساب توفير edge إلى 8%.

مميزات الحساب

- سهولة الإيداع والسحب النقدي أو الشيك.

- التحويلات المحلية والدولية السريعة.

- الحصول على بطاقة الخصم التي تسمح لك بسحب النقدية من أي ماكينة صراف آلي أو دفع ثمن المشتريات المحلية أو الدولية بسهولة.

- إمكانية الحصول على بطاقات بنك قناة السويس الائتمانية والاشتراك في الخدمات المصرفية الإلكترونية.

المستندات المطلوبة

- نسخة من البطاقة الشخصية للمصريين أو جواز السفر للأجانب المقيمين بعد الاطلاع على الأصل.

- نسخة من شهادة ميلاد القاصرين بعد الاطلاع على الأصل.

- فاتورة مرافق حديثة سواء كهرباء أو هاتف.