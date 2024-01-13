ابنة أصالة تهنئ حماتها بعيد ميلادها: «أمي وحبيبتي وأنتيمتي»

حرصت شام الذهبي، ابنة الفنانة أصالة على تهنئة حماتها بعيد ميلادها اليوم من خلال منشور شاركته مع جمهورها عبر صفحتها الخاصة على موقع الصور الشهير «إنستجرام».

شام الذهبي تهنئ حماتها بعيد ميلادها

شاركت شام الذهبي، جمهورها بعدد من الصور لها مع حماتها، السيدة جيهان، وعلقت عليها: « كل سنة وأنت مالية حياتنا بالبركة والطمأنينة والسعادة يا أمي وحبيبتي وأنتيمتي، ربنا يحفظك لينا يارب، ويخليكي تاج فوق رأسنا العمر كله».

طفلة شام الذهبي على اسم حماتها

يذكر أن شام الذهبي كانت قد رزقت بطفلتها الأولى مؤخرا، وأطلقت عليها اسم جيهان على اسم حماتها بسبب علاقتهما القوية، وهو الأمر الذي كشفه خالد الذهبي، شقيق شام في تصريحات لـ«الوطن» حيث قال إنه على اسم حماتها، وكذلك طبيبة الولادة الخاصة بأخته.