شام الذهبي تهنئ والدتها أصالة بالعام الجديد: الله يحفظك من كل شر

حرصت شام الذهبي، ابنة الفنانة أصالة، على تهنئة والدتها بالعام الجديد، على طريقتها الخاصة، من خلال مشاركتها عدد من الكلمات، عبر صفحتها الخاصة على منصة تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

شام الذهبي تهنئ والدتها بالعام الجديد

و شاركت شام الذهبي جمهورها صورة للفنانة أصالة، وعلقت عليها قائلة: «أنت الحياة، أنت الروح الاي معيشنا وعايشين حتى نكسب رضاكي وسعادتك؛ لأن أنت مصدر كل شيء حلو، الله أنعمنا به، أنت الهوا اللي بتنفسه أنا وإخواتي، وهلا جيهان».

وتابعت شام الذهبي: «يا أعظم أم وإنسانة، ما شفت بجمال وصدق قلبك، طيبة وشفافية روحك ووسع صدرك وقدرة على التسامح والمحبة اللي علمتينا إياها بالفعل، ومش بالكلام!، أنت السبب لكل شيء بيدفعني لحتى أشرفك وأرضيكي، وبدعي ربي إني عيش لآخر لحظة بحياتي تحت أقدامك!، كل أمنية بكل عيد وكل مناسبة بحياتي بتكون نفس الشيء، الله يحفظك ويحميكي من كل شر، ويخليكي تاج فوق رأس ولادك وعائلتك كلها العمر كله».