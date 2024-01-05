شقيق شام الذهبي يكشف سر تسمية ابنتها «جيهان» بدلا من «أصالة»

تساؤلات كثيرة من الجمهور، حول السبب وراء تسمية شام الذهبي، نجلة الفنانة أصالة، لابنتها بـ جيهان، وذلك بعدما أنجبت مؤخرا طفلتها الأولى، وعدم تسميتها على اسم والدتها الفنانة أصالة.

شقيق شام الذهبي يكشف السر وراء اسم جيهان

وكشف خالد الذهبي، شقيق شام الذهبي وابن الفنانة أصالة، لـ«الوطن»، أنّ اسم جيهان يرجع إلى اسم والدة زوج شام، قائلا: «شام بتحبها جدا وبتشوفها مثلها الأعلى، ومش بس هيا العيلة كلها بتحبها وصولا كمان، واسم جيهان على اسم الدكتورة بتاعتها برضو، اللي هيا بتحبها جدًا، علشان كدا قررت إنها تسمي جيهان».

وتابع خالد، بأنّ هناك بالفعل حفيدة في العائلة، تم إطلاق اسم أصالة عليها، ولذلك لم يفكروا في تكرار الاسم مرة أخرى، قائلا: «أنا مبسوط إن بقيت خالو، إحساس مختلف وجميل، وبجد بعتبرها بنتي».

يذكر أن جيهان ابنة شام الذهبي، هي أول حفيدة للفنانة أصالة، والتي احتفلت بولادتها مؤخرا، من خلال منشور عبر صفحتها الخاصة على «فيس بوك».