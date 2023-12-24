لماذا أطلقت شام الذهبي اسم «جيهان» على مولودتها؟

استقبلت الفنانة أصالة حفيدتها الأولى من ابنتها شام الذهبي وزوجها أحمد هلال، وذلك وفقا لما كشفته النجمة السورية عبر حسابها على «إنستجرام»، منذ قليل، قائلة: «الحمد الله الذي وهبني حفيدتي الأولى»، وكشفت عن اسم المولودة التي اختاروا لها اسم «جيهان».

وتوالت التعليقات من الجمهور وعدد من الفنانين لتهنئة أصالة نصري وشام الذهبي بقدوم المولودة، وتساءل العديد عن سر تسمية الطفلة بـ«جيهان»، إذ كان يتوقع البعض أنها سوف تحمل اسم أصالة أو «صولا»، ولكن قرر الزوجين شام وأحمد هلال تسمية مولودتهما الأولى على اسم والدته، وهي السيدة جيهان نظير.

أصالة تكشف للجمهور حمل ابنتها

وكانت احتفلت شام الذهبي بزفافها على رجل الأعمال المصري أحمد هلال، في مارس 2022، بأحد الفنادق الكبرى المطلة على الأهرامات، وحضر الحفل عدد كبير من نجوم الفن والمجتمع من جميع أنحاء الوطن العربي، وأعلنت أصالة خلال الأيام الماضية عن ابنتها على وشك استقبال مولودتها الجديدة، وذلك في حفلها الأخير، قائلة: «بين اليوم وبكرا حيجيني بنت جديدة».