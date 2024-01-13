انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول للصف الثاني الثانوي في كفر الشيخ غدا

تبدأ أول أيام امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام 2023 - 2024، لطلاب الصف الثاني الثانوي بمحافظة كفر الشيخ، غدا الأحد، في ظل اتخاذ الإجراءات كافة التي تضمن سلامة وانتظام سير الامتحانات.

امتحانات الفصل الدراسي الأول في كفر الشيخ

وأنهت مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ كل استعداداتها لعقد امتحانات الفصل الدراسي الأول للصف الثاني الثانوي والتي تبدأ غداً الأحد 14 يناير وتنتهي يوم الأربعاء 23 يناير 2024، بتشكيل غرفة عمليات رئيسية بالمديرية، وغرف فرعية بالإدارات التعليمية، وتطهير وتعقيم اللجان، والإعلان عن الجداول بالمدارس، وتوزيع أرقام الجلوس على الطلاب، بمتابعة محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم.

جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول للصف الثاني الثانوي

وبحسب ما أعلنته مديرية التربية والتعليم، في وقت سابق، فإنّ جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام 2023 - 2024، لطلاب الصف الثاني الثانوي بمحافظة كفر الشيخ، كالتالي:

- الأحد 14 يناير 2024: مادة اللغة العربية للشعبتين العلمية والأدبية، ومادة الأحياء للشعبة العلمية، ومادة الفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية.

- الثلاثاء 16 يناير 2024: مادة اللغة الأجنبية الأولي للشعبتين العلمية والأدبية.

- الخميس 18 يناير 2024: مادة اللغة الأجنبية الثانية للشعبتين العلمية والأدبية، ومادة الفيزياء للشعبة العلمية، ومادة التاريخ للشعبة الأدبية.

- الأحد 21 يناير 2024: مادة جبر وتفاضل وحساب مثلثات للشعبتين العلمية والأدبية، ومادة الكيمياء للشعبة العلمية، ومادة الجغرافيا للشعبة الأدبية.

- الثلاثاء 23 يناير 2024: مادة تطبيقات رياضية للشعبة العلمية، ومادة علم النفس للشعبة الأدبية.