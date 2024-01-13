انتهاء الأعمال الإنشائية لوحدة مرور «أم دومة» النموذجية بسوهاج

تتابع الوحدة المحلية لمركز ومدينة طما بمحافظة سوهاج نسب تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري «حياة كريمة»، المنفذة بالمركز، وإزالة أسباب إعاقة العمل، وفقا لتوجيهات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، حيث شارفت وحدة المرور بالمركز على الانتهاء.

تسليم وحدة مرور أم دومة بسوهاج

قالت المهندسة هويدة شافعي رئيس مركز ومدينة طما بمحافظة سوهاج في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنه يجري العمل بمنى وحدة المرور بقرية التل الزوكي بقرية أم دومة، القرية النموذجية الأولى بسوهاج للانتهاء منها وتسليمها للعمل قريبا، حيث جاري العمل في إنشاء السور، وتركيب الوجهة بالألمونتال لمبنى وحده المرور.

وحدة المرور توفر الوقت والجهد للمواطنين والمال

وأوضحت أن الوحدة جاهزة للعمل لتصبح مبنى وحدة المرور لخدمة مدينة طما وقراها، والقرى المجاورة، وحلم يتحقق على أرض الواقع ضمن مشروعات «حياه كريمة»، ونجني ثماره في القريب العاجل، ويستفيد الجميع بالخدمات التي تٌوفر على المواطنين الجهد والمال والوقت في إنهاء أوراقه المرورية.