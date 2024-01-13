ماذا حدث في محطة الرادار التابعة للحوثيين باليمن؟.. الأقمار الصناعية توضح

نفذت القيادة المركزية للقوات المسلحة الأمريكية اليوم، هجومًا على محطة رادار تابعة للحوثيين في اليمن بصواريخ من طراز توماهوك، والتي أطلقت من السفينة الحربية «يو.إس.إس كارني»، بحسب ما ذكرته وكالة «فرانس برس».

ونشرت شركة «ماكسار تيكنولوجيز» صورا بواسطة الأقمار الصناعية بشأن الهجوم على القواعد العسكرية الحوثية.

أمريكا تشن ضربات على 60 هدفا

وأعلنت القوات الجوية الأمريكية شن ضربات على 60 هدفًا موزعة على 16 موقعًا تابعة للحوثيين في اليمن، واستهدفت مراكز القيادة والسيطرة، ومخازن الذخيرة، وأنظمة الإطلاق، ومنشآت التصنيع، وأنظمة الرادار المتعلقة بالدفاع الجوي.

وأشار البيان إلى أن أكثر من 100 صاروخ موجه بدقة تم إطلاقها في هذه الضربات، بالإضافة إلى استخدام طائرات وصواريخ توماهوك التي أطلقت من السفن والغواصات.

وصرحت القيادة المركزية الأمريكية بأنها استخدمت طائرات وسفن وغواصات لاستهداف مواقع تحتوى على أسلحة وذخائر، كما استهدفت عدة مدن يمنية بما فيها ذمار وصنعاء وصعدة وتعز والحديدة.

وعد بايدن بالرد على الحوثيين

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أن الضربة التي جرى توجيهها لليمن تأتي كرد فعل على هجمات الحوثيين غير المسبوقة في البحر الأحمر، وأكد أنها تمت في إطار الدفاع.

ووعد بايدن بالرد على الحوثيين إذا استمروا في سلوكهم المتهور، وشدد على أن الولايات المتحدة ستتخذ إجراءات ردعية إذا استمروا في استهداف الملاحة الدولية في البحر الأحمر، معبراً عن غضبه تجاه هذا السلوك.